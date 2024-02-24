Йылдыз Коксал Салих руководит крупнейшим омским сельхозпредприятием, которое обрабатывает 46 тысяч гектаров земли.

Йылдыз Коксал Салих руководит крупнейшим омским сельхозпредприятием, которое обрабатывает 46 тысяч гектаров земли.

Иностранным гражданам официально запрещено владеть землями в России. Однако иностранные инвесторы опосредованно все же контролируют гигантские земельные массивы в нашей стране. По некоторым оценкам, до 1 млн гектаров. При этом есть интерес у иностранцев и к землям в Омской области. Так, иностранные граждане владеют и руководят сразу несколькими сельхозпредприятиями в регионе, тем самым опосредованно распоряжаясь землями, которые эти компании обрабатывают.

Как рассказали РИА «Омск-информ» в региональном Минсельхозе, гражданин Турции Йылдыз Коксал Салих руководит таврическим сельхозпредприятием ООО КАП «Таврия», которое обрабатывает сразу 46 тыс. гектаров земли, расположенной в Любомировском и Сосновском сельских поселениях Таврического района. При этом ООО КАП «Таврия» является четвертым сельхозпредприятием региона по размеру земельного банка. Больше земли в Омской области обрабатывают только «Руском-Агро», АПК «Титан» и ООО «Продо-зерно».

А гражданин Казахстана Руслан Молдабеков через АО «Холдинг КазЭкспортАстык» владеет 51 % акций крупного муромцевского сельхозпредприятия АО «КамКур Агро». Правда, здесь земельный банк намного скромнее и составляет всего несколько тысяч гектаров пашни.