Йылдыз Коксал Салих руководит крупнейшим омским сельхозпредприятием, которое обрабатывает 46 тысяч гектаров земли.
Иностранным гражданам официально запрещено владеть землями в России. Однако иностранные инвесторы опосредованно все же контролируют гигантские земельные массивы в нашей стране. По некоторым оценкам, до 1 млн гектаров. При этом есть интерес у иностранцев и к землям в Омской области. Так, иностранные граждане владеют и руководят сразу несколькими сельхозпредприятиями в регионе, тем самым опосредованно распоряжаясь землями, которые эти компании обрабатывают.
Как рассказали РИА «Омск-информ» в региональном Минсельхозе, гражданин Турции Йылдыз Коксал Салих руководит таврическим сельхозпредприятием ООО КАП «Таврия», которое обрабатывает сразу 46 тыс. гектаров земли, расположенной в Любомировском и Сосновском сельских поселениях Таврического района. При этом ООО КАП «Таврия» является четвертым сельхозпредприятием региона по размеру земельного банка. Больше земли в Омской области обрабатывают только «Руском-Агро», АПК «Титан» и ООО «Продо-зерно».
А гражданин Казахстана Руслан Молдабеков через АО «Холдинг КазЭкспортАстык» владеет 51 % акций крупного муромцевского сельхозпредприятия АО «КамКур Агро». Правда, здесь земельный банк намного скромнее и составляет всего несколько тысяч гектаров пашни.