С 1 февраля они получают пособие в размере 10,6–49,1 тыс. рублей в месяц.

С 1 февраля они получают пособие в размере 10,6–49,1 тыс. рублей в месяц.

По данным регионального отделения Социального фонда, в Омской области 287 мужчин находятся в декрете. Всего в прошлом году отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года оформили 16 тыс. родителей.

Напомним, в 2024 году вступил в силу закон, согласно которому родители не потеряют право на пособие по уходу за ребенком в случае досрочного выхода из декретного отпуска. Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40 % от среднего заработка за два предшествующих года. С 1 февраля минимальный размер выплаты составляет 10 611 рублей, максимальный – 49 123 рубля в месяц.

В 2023 году Омское отделение СФР направило 1,4 млрд рублей на выплату ежемесячного пособия.