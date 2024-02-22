Дольщикам, которые ждут свое жилье по улице Герцена, могут дать квартиры в новостройках. Однако это процедура может затянуться.

Дольщикам, которые ждут свое жилье по улице Герцена, могут дать квартиры в новостройках. Однако это процедура может затянуться.

В Омске продолжают заниматься вопросами обманутых дольщиков. Министр строительства Александр Рашко рассказал, как сейчас обстоят дела строительством двух домов – по улицах Перелета, 2, и Герцена, 11.

Как заявил Рашко, здание на Левобережье достраивают хорошими темпами. Сейчас подрядчик занимается монтажом вентиляции, возводит наружные и внутренние стены, а также уже приступил к устройству лифтовых шахт. Дом готов на 30 %, и к концу года квартиры получат 167 дольщиков.

На объекте на Герцена ситуация сложная.

– Идут суды о необходимости выплат дольщикам компенсации из средств федерального Фонда развития территорий. Ждем решений. Также прорабатываем возможность выплатить компенсацию из региональных средств. И еще один вариант – предоставить дольщикам квартиры в новостройках, которые каждый год сдаются в эксплуатацию в рамках масштабных инвестиционных проектов. Мера эффективная, но растянутая во времени, – добавил министр.

Отметим, что квартир в доме сейчас ждут 182 омских дольщика.