В поликлиниках и больницах региона произошло техническое перевооружение, проведены капремонты. Отмечается снижение смертности омичей от наиболее опасных заболеваний.

В поликлиниках и больницах региона произошло техническое перевооружение, проведены капремонты. Отмечается снижение смертности омичей от наиболее опасных заболеваний.

РИА «Омск-информ» продолжает знакомить читателей с успешной реализацией в регионе национальных проектов. На этот раз в фокусе внимания – здоровье.

Напомним, что национальный проект «Здравоохранение» разработан по указу президента. Среди сформулированных целей – сделать медицинскую помощь, в том числе на территории Омской области, более доступной, снизить смертность работоспособного населения от наиболее опасных заболеваний, улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность.

В Омской области с 2019 года на выполнение нацпроекта «Здравоохранение» было выделено более 14 млрд рублей. Средства пошли на создание новых и капитальный ремонт действующих учреждений здравоохранения. Закуплены мобильные медицинские комплексы, обеспечен вылет санавиации. Большие финансовые вливания – в оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Обновлен автопарк больниц.

В последние годы уделяется больше внимания развитию детского здравоохранения, а также информатизации отрасли. Медицинская помощь стала доступнее благодаря «Модернизации первичного звена здравоохранения» – так называется один из главных региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение».

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» происходит техническое переоснащение: закупается оборудование для точной диагностики, лечения и последующей реабилитации пациентов. К примеру, в 2021 году на эти цели было направлено более миллиарда рублей. В медучреждения региона поступило 1199 единиц медицинского оборудования, в том числе 12 рентгенаппаратов, 3 флюорографа, маммограф, 91 ультразвуковой аппарат, 142 единицы эндоскопического оборудования, ЭКГ, функциональные кровати. Профильные отделения и центры оснащены оборудованием для реабилитации пациентов после перенесенных инсультов, инфарктов. Клиники получили технику, необходимую для лечения и диагностики.

В 2022 году региональное здравоохранение пополнилось 158 единицами оборудования (переоснащены 4 первичных сосудистых отделения), приобретено 2 современных компьютерных томографа.

Для первичного звена закупили: 3 флюрографа, 5 рентгендиагностических аппаратов, завершился монтаж и ввод в эксплуатацию МРТ-аппарата в МСЧ № 4.

В Клинический онкологический диспансер поставили 47 единиц медицинского оборудования, в том числе ангиографический аппарат.

В 2023 году в онкологическом диспансере заменили медицинский линейный ускоритель, был заключен контракт на поставку нового ангиографического комплекса для областной клинической больницы, введены в эксплуатацию новые флюорограф и маммограф, заключены контракты на 4 МРТ, два из них для Калачинского и Тарского районов.

К 2025 году будет создан еще один центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), продолжится оснащение профильных кардиологических и онкологических учреждений.

Яркий пример успешной реализации нацпроекта «Здравоохранение» – создание регионального сосудистого центра на базе больницы скорой медицинской помощи. Подробности обозревателю РИА «Омск-информ» раскрыл главный врач БСМП № 1 Евгений Осипов.

В 2019 году распоряжением правительства региона была представлена дорожная карта по развитию нацпроекта «Здравоохранение», где одним из направлений стала борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2020 году на базе БСМП № 1 запущен региональный сосудистый центр на 163 койки, на тот момент второй по счету в Омской области. Туда вошли отделения кардиологии, неврологии, нейрохирургии, нейрореанимации и кардиореанимации. В 2020–2021 годах сосудистый центр получил 203 единицы оборудования на сумму более 177 млн рублей: 7 единиц диагностического оборудования, в том числе аппараты УЗИ экспертного класса, 5 аппаратов для реабилитации пациентов после инсультов. По числу койко-мест закуплено 163 многофункциональные кровати, 25 современных каталок.

– Критерием выполнения данного проекта было указано снижение летальности от сердечно-сосудистых заболеваний к 2024 году. В этой же дорожной карте указывалось количество необходимых стентирований (внутрисосудистых операций, направленных на восстановление кровоснабжения мышцы сердца путем установки стента). Для выполнения этих вмешательств мы получили в 2020 году ангиографческий комплекс GE Optima и новый рентгеновский компьютерный томограф Revolution Evo с повышенной грузоподъемностью до 220 кг и с возможностью сканирования до 128 срезов. На ангиографе выполнено свыше 9 тысяч исследований, из них половина – это коронароангиографии, из которых 50 % заканчиваются стентированием. Кроме того, производятся имплантации кардиостимуляторов, различные эмболизации, дренирования желчевыводящих путей. Поскольку к нам поступает большое количество пациентов с острыми сосудистыми событиями – инфарктами и инсультами, мы решили расширить реанимационный зал до 5 коек, а рядом с ним установить новую рентгенхирургическую операционную, – рассказал Евгений Осипов.

Кстати, новый мощный аппарат КТ был очень востребован во время пандемии COVID-19 – в 2020–2022 годах на этом аппарате выполнено более 30 тыс. исследований легких и сосудов.

Эффективное использование нового оборудования положительно сказалось на результатах. Так, по количеству стентирований сосудистый центр БСМП № 1 вышел на одно из лидирующих мест, больше таких операций производится только в областном кардиодиспансере.

– За 4 года работы сосудистого центра через него прошло около 20 тысяч пациентов. Показатели радуют: летальность при инфаркте миокарда составляет 11,3 % при федеральном нормативе 13,5 %. А в начале нашей деятельности летальность составляла 22 %. При инсультах летальность – 14,9 % при нормативе 18,5 %. А в 2020 году летальность по причине инсультов составляла 27,2 %, – привел убедительную статистику главный врач БСМП № 1.

Евгений Осипов подчеркивает, что сейчас инсульт – уже не приговор. Благодаря современному оборудованию появились и новые методы лечения. В частности, с 2021 года внедрена тромбоэкстракция из сосудов головного мозга. Это становится спасением для пациентов с кардиоэмболическим вариантом нарушения мозгового кровообращения.

Сосудистые патологии не ограничиваются инфарктами и инсультами. С прошлого года в сосудистом центре производят стентирование сонных и почечных артерий, а также периферических артерий нижних конечностей при синдроме диабетической стопы. Диабетиков таким образом спасают от гангрены и ампутации ног.

А еще здесь решили бороться не только с последствиями аритмий, но и с их причинами. В 2024 году будет применяться новая для центра методика – радиочастотная абляция (РЧА) сердца.

В ближайшей перспективе – создание на базе БСМП № 1 противошокового центра. Решение принято на самом высоком уровне. В августе прошлого года здесь побывали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов. Глава федерального министерства высоко оценил работу коллектива больницы, были намечены дальнейшие векторы развития этого учреждения.

– Вопрос о лечении кардиогенных шоков стоит остро. Дело в том, что 15–25 % пациентов с острыми сосудистыми событиями доставляются в стационар в состоянии шока. Летальность в данной группе – от 50 до 100 %. И сейчас стоит задача максимально ее снизить. Создание противошоковых центров возможно только на базе крупных медицинских организаций, которые имеют и реанимационные отделения, и ангиографические установки, ну и, самое главное, аппараты для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которые могут взять на себя функции легких. Пока что ЭКМО у нас нет, но планируем приобрести, – рассказал о перспективах развития главврач БСМП № 1.

Также в планах – лечение пациентов с запущенными опухолями. Речь идет об урологических и гинекологических пациентах.

Поскольку национальный проект продолжится весь 2024 год, ожидается запуск нового высокотехнологичного оборудования. Сейчас, к примеру, готовится помещение для нового компьютерного томографа фирмы Philips.

Омич Игорь К. полтора года назад перенес инфаркт миокарда и теперь празднует второй день рождения. Мужчине стало плохо на остановке транспорта. Ощутив сильную боль в груди, нехватку воздуха, потемнение в глазах, прежде чем отключиться, он с трудом успел попросить незнакомых ему людей вызвать скорую помощь.

Игоря вовремя доставили в один из сосудистых центров Омска. Врачи диагностировали инфаркт миокарда, провели омичу коронароангиографию, поставили два стента. Высокотехнологичную медицинскую помощь он получил в рамках ОМС совершенно бесплатно, а главное – все сделали вовремя. Мужчину до сих пор обеспечивают всеми необходимыми лекарствами.

Всего несколько лет назад в такое сложно было бы поверить, а сейчас коронароангиография и стентирование становятся рутинными процедурами.

Особое внимание в нацпроекте «Здравоохранение» уделяется подрастающему поколению. Омская детская городская поликлиника № 6 получила современный универсальный рентгенографический диагностический аппарат «УнивеРС-Флюорограф-МТ» стоимостью 9 млн рублей. Он обладает рядом преимуществ: это автоматизированные рабочие места для рентгенолаборанта и врача, а также цифровая оснастка. Аппарат усовершенствовал работу специалистов и повысил точность диагностики.

Цифровая флюорография позволяет быстро получать изображения и результаты исследования без длительного ожидания проявки пленок, что значительно ускоряет процесс диагностики и обеспечивает более оперативное начало лечения.

Все продумано до мелочей – аппарат оснащен передвижной люлькой для новорожденных детей. Диагностика проводится с максимальным комфортом и безопасностью для малышей.

За 2023 год выполнено около 2 тыс. флюорографических исследований и более 1 300 рентген-снимков.

За время использования аппарата неоднократно выявлялись патологии на ранних этапах. Ранняя диагностика – один из гарантов успешного лечения.

В рамках нацпроекта одним из приобретений детской ГП № 6 стал современный УЗИ-аппарат экспертного класса за 6 млн рублей. Он оснащен тремя инновационными датчиками: первый предназначен для диагностики сердечно-сосудистой системы, второй – для органов брюшной полости, а третий позволяет проводить поверхностные исследования, например, определить состояние щитовидной железы.

За год поликлиника провела порядка 20 тысяч различных ультразвуковых исследований. Первое место среди них занимает эхокардиография, которую за 2023 год делали около 5 тыс. раз. На втором месте УЗИ брюшной полости и почек. За год таких исследований было проведено порядка 3,5 тысячи. Благодаря новому УЗИ-аппарату стала доступна нейросонография (исследование мозга ультразвуком) для младенцев, за год проведено около 700 таких исследований.

В 2023 году внедрены ультразвуковые исследования суставов, стало возможным безопасно и эффективно выявлять различные патологии: травмы и воспалительные изменения.

Все это демонстрирует, как современное медицинское оборудование способствует качественной работе врачей и повышению уровня медицинской помощи детям.

В 2021 году произошло крупное пополнение автопарка медучреждений региона, в том числе приобретено 129 автомобилей повышенной проходимости для работы на отдаленных территориях. Новые машины получила служба скорой медицинской помощи. За три года в регион поставлено более 160 автомобилей. Все машины – в гаражах ЦРБ. Их используют для оказания пациентам медицинской помощи на дому, обеспечения лекарственными препаратами, забора анализов, проведения вакцинации. К 2025 году планируют купить еще 44 машины.

В 2022 году в районах Омской области было создано 4 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). В 2023 году в регионе построены и введены в эксплуатацию 82 объекта здравоохранения, предназначенных для оказания первой медицинской помощи. Это 58 ФАПов и 24 врачебные амбулатории, расположенные в омских селах и деревнях, в том числе отдаленных. Благодаря нацпроекту у жителей глубинки в том числе появилась возможность получить первичную медицинскую помощь рядом с домом. До 2025 года возведут еще 39 модульных зданий медучреждений.

В 2023 году началось строительство детского инфекционного стационара на 300 коек в Омске (пуск запланирован на 2025 год). Идет строительство комплекса «взрослая – детская поликлиника» на 310 посещений, который станет отделением городской больницы № 2. Врачи смогут ежедневно принимать 250 взрослых пациентов и 60 детей. Этот комплекс очень ждут жители поселка Восточного.

В 2021 году на капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, сельских амбулаторий и больниц выделено более 241 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 234 млн рублей. Средства пошли на замену окон, кровли, коммуникаций и другое. Главное, что в результате созданы комфортные условия и для медработников, и для пациентов на 50 объектах здравоохранения.

После ремонта детского отделения в Омской ЦРБ на прием к докторам пришли уже 11 тыс. детей, а всего к специалистам юные пациенты приходили 66 254 раза. Сейчас для них установлены мягкие зоны для комфортного ожидания своей очереди, работает комната матери и ребенка. Модернизовали и детскую регистратуру: она стала «открытого» типа и помогает общению посетителя и сотрудника. Дождаться очереди ребенок может в игровом уголке за просмотром любимых мультиков.

В 2022 году капитально отремонтировали 27 объектов здравоохранения. К примеру, полностью преобразился филиал детской поликлиники № 5. Здесь заменили кровлю, окна, двери, коммуникации. Пространство сделали комфортным для всех: мам с колясками, людей с особенностями здоровья. И даже все информационные стенды здесь дублируются шрифтом Брайля. Поликлиника оснащена по последнему слову техники, а вскоре здесь появится колясочная.

Также в 2022 году в городской поликлинике № 3 по программе модернизации провели капитальный ремонт педиатрического отделения за 32,8 млн рублей. В холлах и кабинетах по дизайн-проекту выполнен стильный современный ремонт.

Добавим, что фасад отделан металлокассетами, полы – керамогранитом, обустроены крыльцо и ограждения. Во дворе появилась детская игровая площадка, высажены деревья.

В 2023 году капитально отремонтированы 94 медучреждения. А в 2024 году продолжатся и стройка, и капремонты, и обновление материально-технической базы сферы здравоохранения.

Как отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» проводится большая серьезная работа, направленная на улучшение качества медицинской помощи и укрепление здоровья жителей региона. Сделано очень много. Но еще предстоит большая работа.

По словам главы региона, результаты реализации нацпроекта «Здравоохранение» должны прежде всего положительно отражаться на благополучии и здоровье жителей Омской области.