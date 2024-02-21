Она встречалась с парнем, который употреблял наркотики, вскоре сама стала их принимать, а потом и распространять.

Она встречалась с парнем, который употреблял наркотики, вскоре сама стала их принимать, а потом и распространять.

Полина Ахова. Как сообщает « Стало известно, за что отбывает наказание победительница конкурса красоты колонии-поселении № 12. Как сообщает « НГС55 », 23-летнюю омичку осудили за хранение и распространение наркотиков.

В 14 лет Полина влюбилась. Парень был старше на пять лет. Они быстро стали жить вместе. Через год Полина узнала, что ее любимый человек употребляет наркотики. В 16 девушке тоже захотелось попробовать. Парень сначала отговаривал ее, но вскоре поделился наркотиками.

Из-за своего нового увлечения школу Полина окончила с трудом. Через какое-то время поступила в колледж, проучилась на слесаря по контрольно-измерительным приборам несколько месяцев и бросила учебу. Работала в кафе, в столовой. Парень тоже работал.

– Перестаешь употреблять на какое-то время, идешь на нормальную работу. Почему перестаешь? А уже чувствуешь, что организму плохо, что он дает сбой. Это когда просыпаешься с утра и тяжело дышать. А потом снова начинаешь. Зачем полностью бросать? И так хорошо. И это все уже начало разрастаться до таких масштабов, что невозможно было остановиться, – рассказывает девушка.

Так пара дошла до того, чтобы устроится на работу наркокурьерами. Четыре месяца они делали закладки, а в сентябре 2020 года Полину задержали. Пока шло следствие, она вышла замуж за своего парня и продолжала употреблять. Девушка надеялась, что он будет поддерживать ее, но он выступал свидетелем обвинения. Девушке дали шесть лет колонии общего режима.

Сначала Полину определили в колонию № 9 в Новосибирске. Там она провела 2 года 7 месяцев, освоила профессию повара. После ей удалось добиться смягчения режима, и девушку перевели в колонию-поселение в Омск, где ее могут навещать родители. В родном городе Полина освоила еще одну профессию – пекаря, но в столовой ей работать надоело. Теперь она трудится на омском шинном заводе, стоит за станком по 11 часов.

В колонии Полина старается вести активную жизнь, поет, играет в теннис и шашки. Она прошла во всероссийский этап конкурса «А ну-ка, девушки!», но на победу не сильно рассчитывает.