Ежегодный конкурс среди осужденных состоялся в колонии-поселении № 12.

Ежегодный конкурс среди осужденных состоялся в колонии-поселении № 12.

В колонии-поселении № 12 и следственном изоляторе № 1 в Омске прошел I этап Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!». Женщины, отбывающие наказание, представили на суд жюри свои таланты: они танцевали, готовили и демонстрировали вечерние платья.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области, по итогам пяти туров в КП-12 победила 23-летняя Полина Ахова. В СИЗО-1 победу одержала 24-летняя Елена К.

Победа в региональном этапе дает девушкам право принять участие во всероссийском конкурсе. Видеоматериалы с их выступлениями направят в ФСИН России.