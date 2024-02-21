Через несколько дней днем в регионе будет не так морозно, при этом прогнозируется снег.

Через несколько дней днем в регионе будет не так морозно, при этом прогнозируется снег.

В ближайшие дни в Омской области ожидается потепление, однако жители региона будут ощущать его только в дневное время. Так, днем 22 февраля синоптики прогнозируют –18…–23 °, местами до –13 °. Ночью похолодает до –27…–32 °, местами до –37 °. Также ожидается изморозь и гололед.

23 февраля днем столбик термометра будет держаться на отметке –17…–22 °, местами потеплеет до –12 °. Ночью прогнозируется –27…–32 °, местами до –37 °.

24 февраля вместе с теплом в регион придут осадки в виде снега. Днем температура будет колебаться от –15…–20 °, местами до –10 °. Ночью ожидается –29…–34 °, местами –23…–28 °.