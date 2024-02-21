Проверка счетчиков газа коснется потребителей – физических лиц как в Омске, так и в 23 муниципальных районах Омской области.

Проверка счетчиков газа коснется потребителей – физических лиц как в Омске, так и в 23 муниципальных районах Омской области.

«Газпром межрегионгаз Омск» приступил к проверке счетчиков газа и газоиспользующего оборудования у потребителей – физических лиц в Омске и 23 районах Омской области. Контролеры поставщика газа проверят 253 тыс. приборов учета в частных домах и квартирах абонентов.

Мониторинг счетчиков и газопотребляющего оборудования проводят не реже одного раза в год для сверки взаиморасчетов за услугу газоснабжения. Во время проверки контролеры проводят комплексную работу: оценивают техническое состояние счетчиков, выявляют возможные вмешательства в его работу, а также фиксируют контрольные показания и целостность пломбы прибора учета газа. Специалисты сверяют фактически имеющееся газовое оборудование в жилье абонента с его перечнем, указанным в договоре поставки газа, данные по отапливаемой площади и количеству зарегистрированных по адресу граждан. В случае выявления несоответствия оборудования объемам потребляемого газа, контролеры составляют акт и выдают предписание об устранении нарушений.

— По действующему законодательству наши абоненты обязаны обеспечить доступ представителям поставщика газа для проверки приборов учета и газопотребляющего оборудования. В случае отказа в доступе, поставщик газа может применить нормативное начисление: со дня проведения предыдущей проверки до дня, следующего за днем проведения проверки по заявке абонента, – отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

При проведении проверки контролеры «Газпром межрегионгаз Омск» обязаны предъявить служебное удостоверение.