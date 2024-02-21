Омск-Информ
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·Происшествия

Заторы наблюдаются на Гагарина, Думской и проспекте Маркса.
На Комсомольском мосту в Омске произошла авария. Судя по кадрам с места происшествия, столкнулись два автомобиля.
Авария стала причиной пробок в этом районе, особенно на улице Гагарина, а также на Думской и проспекте Маркса. Затруднено движение троллейбусов и другого транспорта в сторону Театральной площади.
В ГИБДД РИА «Омск-информ» пояснили, что обстоятельства аварии пока выясняют. В ДТП никто не пострадал.
·Происшествия

Заторы наблюдаются на Гагарина, Думской и проспекте Маркса.
На Комсомольском мосту в Омске произошла авария. Судя по кадрам с места происшествия, столкнулись два автомобиля.
Авария стала причиной пробок в этом районе, особенно на улице Гагарина, а также на Думской и проспекте Маркса. Затруднено движение троллейбусов и другого транспорта в сторону Театральной площади.
В ГИБДД РИА «Омск-информ» пояснили, что обстоятельства аварии пока выясняют. В ДТП никто не пострадал.