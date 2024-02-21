Место перешедшего в Минспорта Дмитрия Здановича занял Евгений Баньковский.
Новым директором департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта стал Евгений Баньковский. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.
– Евгений Александрович – омич, имеет профильное образование и управленческий опыт. Уверен, что он без труда впишется в команду администрации и, заручившись поддержкой коллег, справится со всеми возложенными на него обязанностями и задачами, – заявил мэр.
Напомним, бывший глава департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Зданович покинул свой пост 19 февраля. Он перешел на должность заместителя министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Отметим, что ранее Баньковский руководил региональным центром подготовки футболистов «Иртыш» и бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо».