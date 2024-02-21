Омск-Информ
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·Общество

Местный житель обратился в прокуратуру, чтобы решить проблему. Дело рассмотрел суд.
Житель села Лукьяновка Одесского района обратился на прием к прокурору Омской области Алексею Афанасьеву. Сельчанин пожаловался, что в его многоквартирном доме протекает крыша, однако ремонтировать ее никто не спешит.
– Длительное непринятие мер существенно нарушало права граждан на комфортные условия проживания и создавало угрозу разрушения многоквартирного дома, – рассказали в областной прокуратуре.
Районная прокуратура провела проверку, в результате чего она направила иск в суд с требованием обязать Региональный фонд капремонта устранить нарушения. Суд удовлетворил требования. 
Ремонтные работы кровли здания уже начались.
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·Общество

Местный житель обратился в прокуратуру, чтобы решить проблему. Дело рассмотрел суд.
Житель села Лукьяновка Одесского района обратился на прием к прокурору Омской области Алексею Афанасьеву. Сельчанин пожаловался, что в его многоквартирном доме протекает крыша, однако ремонтировать ее никто не спешит.
– Длительное непринятие мер существенно нарушало права граждан на комфортные условия проживания и создавало угрозу разрушения многоквартирного дома, – рассказали в областной прокуратуре.
Районная прокуратура провела проверку, в результате чего она направила иск в суд с требованием обязать Региональный фонд капремонта устранить нарушения. Суд удовлетворил требования. 
Ремонтные работы кровли здания уже начались.
1366