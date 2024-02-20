У мальчика диагностировали серьезную травму черепа, поэтому ему будет необходима пластическая операция.

У мальчика диагностировали серьезную травму черепа, поэтому ему будет необходима пластическая операция.

9-летнему омичу, на которого напала 57-летняя бабушка с молотком, диагностировали вдавленный перелом костей черепа, сообщает omsk.aif.ru. Как рассказал ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии ОмГМУ, кандидат медицинских наук и заведующий отделением нейрохирургии ГДКБ № 3 Владислав Мишкин изданию, при таких травмах необходима пластическая операция.

Ребенку уже сделали одну операцию. Сейчас организм мальчика восстанавливается. После юному омичу сделают еще операцию по устранению дефектов. Ему установят имплант.

Напомним, инцидент произошел 16 февраля в пятиэтажке по улице Дмитриева. Омичка сначала набросилась на внука, а потом с ножом и на свою 87-летнюю мать. К счастью, обошлось без жертв. Вчера, 19 февраля, в СУ СК России по Омской области рассказали, что ребенок уже пришел в себя и начал есть. 18 февраля его должны были перевести в общую палату.