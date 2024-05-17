Парень, находясь в алкогольном состоянии, избил свою бабушку до смерти. Теперь ему грозит пожизненный срок.

Парень, находясь в алкогольном состоянии, избил свою бабушку до смерти. Теперь ему грозит пожизненный срок.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего омича, который обвиняется в убийстве своей 76-летней бабушки.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, инцидент произошел в начале ноября прошлого года в квартире на улице Володарского. Молодой человек находился в алкогольном состоянии и из-за плохих отношений с бабушкой избил ее. В силу своего возраста и инвалидности пенсионерка не смогла дать отпор внуку. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Омича заключили под стражу. Уголовное дело отправили в суд. Молодому человеку грозит наказание от 8 до 20 лет лишения свободы. Либо он может отправиться в колонию на пожизненный срок.