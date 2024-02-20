С Евгения Кавуна и Ирины Урбах хотят взыскать 335 млн рублей. Такое требование заявила новосибирская прокуратура.

С Евгения Кавуна и Ирины Урбах хотят взыскать 335 млн рублей. Такое требование заявила новосибирская прокуратура.

Сегодня, 20 февраля, в Новосибирске прошло первое заседание суда по уголовному делу против лжегазовиков из Омска Евгения Кавуна и Ирины Урбах. Напомним, их обвиняют во взрыве газа в доме на Линейной в Новосибирске. Происшествие произошло 9 февраля прошлого года. Трагедия унесла жизни 15 человек, еще 11 получили серьезные травмы.

Как рассказали в пресс-службе Заельцовского районного суда Новосибирска, прокуратура заявила требование о взыскании с омичей свыше 335 млн рублей. Именно такую сумму новосибирцы потратили на ремонт жилья. Кроме того, Кавун не признал свою вину, а его коллега и вовсе отказалась что-то комментировать.

Все это время омичи находились в СИЗО. Им грозит до 10 лет лишения свободы.