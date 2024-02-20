Со следующего года омичи смогут установить себе специальный запрет на выдачу кредита или займа.
Омичи смогут обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют на их имя кредит, и отказаться от возможности заключать договоры кредита или займа. Для этого нужно будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» или в МФЦ.
Как рассказали в пресс-службе омского отделения Банка России, необходимо заполнить шаблонное заявление, выбрав желаемые условия запрета. Для его снятия также нужно подать заявление. Эта услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.
– Запрет может быть разным: по виду кредитора или по способу обращения за кредитом или займом. Человек сможет в любой момент отменить самозапрет, если действительно захочет получить кредит или заем. Запрет снимут через день после внесения в состав кредитной истории гражданина соответствующей информации. Такой период охлаждения поможет людям принять более взвешенное решение о необходимости получить кредит или заем, – объяснил заместитель управляющего отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.
Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять, есть ли в кредитной истории омича сведения о самозапрете. Если запрет установлен, кредитор должен отказать в выдаче кредита.
Отметим, что такой закон вступит в силу только с 1 марта 2025 года.