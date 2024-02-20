Со следующего года омичи смогут установить себе специальный запрет на выдачу кредита или займа.

Со следующего года омичи смогут установить себе специальный запрет на выдачу кредита или займа.

Омичи смогут обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют на их имя кредит, и отказаться от возможности заключать договоры кредита или займа. Для этого нужно будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» или в МФЦ.

Как рассказали в пресс-службе омского отделения Банка России, необходимо заполнить шаблонное заявление, выбрав желаемые условия запрета. Для его снятия также нужно подать заявление. Эта услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.

– Запрет может быть разным: по виду кредитора или по способу обращения за кредитом или займом. Человек сможет в любой момент отменить самозапрет, если действительно захочет получить кредит или заем. Запрет снимут через день после внесения в состав кредитной истории гражданина соответствующей информации. Такой период охлаждения поможет людям принять более взвешенное решение о необходимости получить кредит или заем, – объяснил заместитель управляющего отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.

Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять, есть ли в кредитной истории омича сведения о самозапрете. Если запрет установлен, кредитор должен отказать в выдаче кредита.

Отметим, что такой закон вступит в силу только с 1 марта 2025 года.