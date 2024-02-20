Открытие новых корпусов в детском лагере «Орленок» состоялось сегодня. На их строительство было выделено 80 млн.

Открытие новых корпусов в детском лагере «Орленок» состоялось сегодня. На их строительство было выделено 80 млн.

Омской области из федерального бюджета было выделено 80 млн рублей. Деньги пошли на строительство трех быстровозводимых модульных корпусов в детском лагере «Орленок» в Калачинском районе. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, дополнительные деньги регион получил в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Открытие новых объектов состоялось сегодня, 20 февраля, в рамках торжественного мероприятия Совета Федерации РФ в честь успешного завершения II этапа программы «Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах Российской Федерации организаций отдыха детей и их оздоровления».

Губернатор Виталий Хоценко подключился к видео-конференц-связи с Москвой уже в новом модульном корпусе детского лагеря «Орленок». Кроме того, в конференции участвовали регионы, которые также получили федеральную поддержку на развитие детских лагерей.

– Очень важно, что в Год семьи мы продолжаем реализацию поручений президента Российской Федерации. По всей стране в рамках проекта, инициированного Советом Федерации, возводятся современные новые качественные корпуса для отдыха детей. Интерес к проекту регионов превзошел все ожидания. С самого первого этапа он доказал свою эффективность и востребованность. Самое главное, что самим ребятам нравятся эти новые корпуса, а родители знают, что их дети отдыхают в хороших, комфортных условиях, – заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

Оздоровительный лагерь «Орленок» работает круглогодично. На его базе действует учебно-методический центр «Авангард». Там старшеклассники проходят курсы начальной военной подготовки и получают важный жизненный опыт.

Новые модули в лагере Хоценко осмотрел с семьей участника СВО Ярослава Плужникова. Мужчина приехал домой в краткосрочный отпуск. Многодетный отец рассказал, что двое его ребятишек уже достигли подходящего для отдыха в лагере возраста, а к началу летнего оздоровительного сезона подрастет и третий ребенок.

– Так массово строительство новых объектов инфраструктуры детского отдыха не проводилось в стране, наверно, уже более трех десятилетий. Нам эта программа понравилась, и, что важнее, ее результаты нравятся детям. У нас появилось три новых корпуса. Это дополнительно 150 новых мест. Мы благоустроили всю территорию, заменили освещение, сделали пищеблок. Получился, по сути, не лагерь, а детский образовательный центр. Визитная карточка каждого нового корпуса – оформление, соответствующее теме гордости нашего региона: космос, культура, спорт, а все это – наши люди, технологии и результаты. Думаю, это хороший подарок не только Калачинскому району, а в целом области, – отметил Хоценко.

По словам губернатора, в регионе планируют построить еще пять модульных корпусов. Отметим, что новые корпуса в детском лагере позволят увеличить вместимость лагеря с 350 до 500 детей на каждую оздоровительную смену. Из бюджета Омской области на его благоустройство было направлено 70 млн рублей.