Квартира площадью 260 кв. м находится на Набережной Тухачевского. Ее оценили в 37 млн рублей.

Квартира площадью 260 кв. м находится на Набережной Тухачевского. Ее оценили в 37 млн рублей.

В Омске продают четырехкомнатную квартиру, которая находится на девятом этаже дома на Набережной Тухачевского, 16. Ее площадь составляет 260 кв. м, а цена – 37 млн рублей.

Квартира разделена на два крыла – правое и левое. В первом находится гостиная с зоной отдыха, библиотека, гостевой санузел, входная зона и кладовая. Во втором – три спальни, два санузла и гардеробная.

– В квартире много света и простора. Дополняет общую картину потрясающий вид из окон на панораму города и реку Иртыш. В квартире выполнен современный стильный ремонт, – говорится в объявлении.

Сам дом на набережной построили в 2005 году. Он с закрытой территорией, подземной парковкой и детской площадкой. Кроме того, покупателю предлагают парковочное место на две машины с оформленным правом собственности.