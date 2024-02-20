Сотрудники регионального МЧС начали проверки избирательных участков. Сегодня одна из них прошла в корпусе ОмГУПСа.

Сотрудники регионального МЧС начали проверки избирательных участков. Сегодня одна из них прошла в корпусе ОмГУПСа.

Меньше чем через месяц по всей стране пройдут выборы президента. В регионах откроются сотни избирательных участков, на которые придут миллионы жителей. Все объекты должны быть безопасны для избирателей, а потому сотрудники МЧС начинают их проверять заранее. На территории Омской области проверки проведут на 1442 объектах, на которых расположено 1685 избирательных участков.

Сегодня такую проверку прошел ОмГУПС, в одном из корпусов которого можно будет проголосовать за будущего президента. Начальник отделения территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по ЦАО Алена Комлева провела профилактическую беседу с проректором по хозяйственной работе и строительству Алексеем Бигуном. Вместе они осмотрели первичные средства пожаротушения и проверили работоспособность системы оповещения о пожаре.

– Перед выборами мы всегда проводим инструктаж по пожарной безопасности с персоналом и членами участковой избирательной комиссии. Также полностью проверяется работоспособность систем пожарной сигнализации, систем эвакуации, пожарных кранов. Смотрим и запасные выходы, чтобы они не были закрыты на ключ, – рассказал Бигун.

Особое внимание при проверке уделяется способности противопожарной системы дублировать сигнал о возгорании на пульт пожарной охраны.

– Если где-то происходит пожар, система не ждет, что кто-то пойдет, проверит и позвонит в МЧС. Она автоматически подает сигнал на пульт пожарной охраны. Это необходимо, чтобы исключить панику и уменьшить время прибытия пожарных расчетов, – рассказала Алена Комлева.

Тестирование всех систем прошло успешно, и ответственный за пожарную безопасность на этом избирательном участке оказался вполне доволен результатами проверки. Начальница управления надзорной деятельности отметила хорошую подготовку объекта и еще раз напомнила о всех требованиях.

– Все будет сделано в установленном порядке, – пообещал представителю МЧС проректор по хозработе.

Обычно при таких профилактических визитах нарушений не выявляют. Это связано с тем, что большинство избирательных участков находятся в социальных учреждениях, где за пожарной безопасностью следят неукоснительно. После проверки на объект вызываются два пожарных расчета, которые уже изучают объект и район, наружное и внешнее водоснабжение, а также все пожарные краны, огнетушители и эвакуационные выходы.

– При подобных проверках привлекается караул каждого подразделения, в ведении которого есть значимые объекты. Мы изучили план тушения пожара, составленный на данный объект. В нем есть все: от схемы постановки сил и средств на случай ЧС до связи с водоканалом и другими службами. Также по этому плану можно определить пути эвакуации, – рассказал старший инструктор газодымозащитной службы 28-й ПСЧ Владимир Ободянский.

После проверки всего уличного оборудования пожарные проходят по плану эвакуации, чтобы убедиться в его соответствии и свободном доступе запасных выходов.

Все избирательные участки региона будут проверены подобным образом до 1 марта. А во время самих выборов на всех объектах будет организовано дежурство сотрудников МЧС.