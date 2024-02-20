Мужчина собирался ехать в Сирию, чтобы сотрудничать с боевиками, но его задержали сотрудники ФСБ.

Мужчина собирался ехать в Сирию, чтобы сотрудничать с боевиками, но его задержали сотрудники ФСБ.

В Новосибирске вынесли приговор пособнику террористов. Уголовное дело расследовало следственное подразделение УФСБ России по Омской области. В августе прошлого года его сотрудники задержали при попытке выезда в Сирию мужчину, который был сторонником террористической организации. Задержанный был гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона.

– По имеющимся сведениям, задержанный инициативно вступил в контакт с участниками МТО, предложил оказывать финансовую помощь в приобретении оружия, боеприпасов и взрывных устройств, создании пропагандистских интернет-ресурсов радикальной направленности, выразил готовность вступить в ряды боевиков, присягнув им на верность. Зафиксированы попытки перевода фигурантом денежных средств на электронные счета участников террористической организации для оказания им материальной поддержки, – сообщили в УФСБ России по Омской области.

Также он целенаправленно изучал стрелковую и тактическую подготовку, минно-взрывное дело, искал компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, а также призывал своих знакомых ехать в Сирию с ним.

Несостоявшемуся террористу назначили 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые четыре года из них он проведет в тюрьме.