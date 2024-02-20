Табачную смесь, запрещенную в России, сюда привозят гораздо активнее, чем в прошлом году.

Табачную смесь, запрещенную в России, сюда привозят гораздо активнее, чем в прошлом году.

Только за один день при прохождении таможни в Омском аэропорту было изъято более 4,5 кг насвая у пассажиров, прибывших из Средней Азии. Эта жевательная табачная смесь запрещена в России, но открыто продается на рынках в Средней Азии.

Таможенники возбудили 5 административных дел. Как сообщили в пресс-службе Омской таможни, насвай упаковывали в пакеты и свертки, обнаружить которые при таможенном контроле помогла служебная собака по кличке Варт.

– С начала года наши сотрудники выявили более 56 килограммов смеси насвай, – отмечает начальник таможенного поста Аэропорт Омск Алексей Свириденко. – Это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Всего с начала 2024 года по фактам ввоза насвая через границу омские таможенники завели 45 дел об административных правонарушениях. Всю некурительную табачную смесь изъяли.