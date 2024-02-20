11-летняя школьница пропала в 2008 году. До сих пор о ней ничего не известно.

11-летняя школьница пропала еще в 2008 году. До сих пор о ней ничего не известно.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту пропажи омской школьницы. Даша Некрасова исчезла еще в 2008 году по пути домой из школы. На тот момент ей было 11 лет. Девочку искали все эти годы, однако узнать хоть что-то о ней так и не удалось.

– Вместе с тем следователи продолжают работу, направленную на раскрытие преступления и установление имеющих для этого значения обстоятельств. Ход следствия находится на контроле в центральном аппарате ведомства, – отметили в Следкоме.

Докладывать об установленных по делу обстоятельствах Бастрыкину будет начальник Следкома по Омской области Олег Винников.