Власти проводят на бывшем плацу праздничные мероприятия. А ветераны настаивают на размещении в этих зданиях военно-патриотического центра.

Власти проводят на бывшем плацу праздничные мероприятия. А ветераны настаивают на размещении в этих зданиях военно-патриотического центра.

18 января омичей впервые массово пустили на территорию старого кадетского корпуса: там прошел День зимних видов спорта. Огромную территорию бывшего плаца приспособили под игры в керлинг и волейбол на снегу, каток и забеги в упряжках с оленями и упряжками.

Возле крыльца основного здания корпуса 1823–1826 года постройки, объекта культурного наследия федерального значения, сделали горки для выполнения трюков сноубордистов. А бывшая столовая послужила пунктом обогрева. В этой локации засветились 7 тысяч омичей, среди которых и первые лица региона.

Альтернатива Соборной площади?

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник считает, что эту площадку можно использовать для локальных городских мероприятий.

– Это отличное место, пропитанное духом истории и патриотизма. В зданиях бывшего корпуса уместно сделать исторический парк. А бывший плац приспособить под площадку для небольших городских праздников. Это поможет разгрузить Соборную площадь, – сказал Колесник. – В этом случае Соборная площадь останется для проведения торжеств федерального масштаба, например, Дня молодежи.

Однако наследие кадетского корпуса вряд ли состоит только во вместительной и огороженной со всех сторон, на минуту, историческими зданиями локации для праздников. Об этом заявил «Омск-информу» бывший начальник Омского кадетского корпуса Николай Кравченко. Герой Советского Cоюза намерен возродить дух патриотизма, сопровождавший воспитанников этого военного учебного заведения на протяжении более двух столетий. Полковник предложил губернатору разместить в этих зданиях военно-патриотический центр.

– Три года территория корпуса находилась в запустении, сюда никого не пускали. А теперь ожила. Это мероприятие может стать отправной точкой для возрождения этой локации, – отметил Николай Кравченко. – Материально-техническая база кадетского корпуса включает в себя бассейны, спортзалы, стрелковый тир, полевой лагерь. Здесь можно организовать классы тактической и огневой подготовки. Самое здоровое – сделать здесь центр военно-патриотического воспитания молодежи. Сейчас это особенно необходимо.

Бывший руководитель кадетского корпуса бывал в этих постройках после их закрытия для широкой общественности. Он заявил, что здания реально привести в порядок. Для этого достаточно усилий на региональном уровне.

– В центральном здании есть зал, место под размещение музея. В офицерской столовой отключено отопление и снято все оборудование, другие здания тоже нужно приводить в порядок. Полевой лагерь тоже возможно восстановить. Для этого ведомствам в облправительстве нужно объединить усилия, – говорит Кравченко.

Губернатор Виталий Хоценко в эксклюзивном комментарии «Омск-информу» уточнил, что до окончания экспертизы преждевременно говорить о наполнении зданий.

– Ждем результатов обследования помещений корпуса. Пока будем проводить на этой территории общегородские торжества, а там посмотрим. Все здания кадетского корпуса нуждаются в восстановлении. А исторический комплекс построек находится под защитой государства. Для реконструкции зданий необходимо в том числе и федеральное финансирование. В любом случае эти объекты будем сохранять, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Маршировал еще Дмитрий Карбышев

Со времени передачи из муниципальной в областную собственность старого кадетского корпуса звучали разные, порой довольно неожиданные варианты использования этих локаций. Застройщик – компания «Брусника» – намеревался построить гостиницу, общественность предлагала сделать здесь казачий корпус, власти не исключали открытия пансиона для девочек или исторического парка.

Несколько смущает нынешнее использование локации корпуса под бытовые, хоть и праздничные нужды. По этому плацу маршировали Герои Советского Союза, в том числе и генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, а сейчас играют в хоккей в валенках и катаются с горки. В столовой обедали офицеры, цвет нации, а теперь добротное помещение, еще хранящее следы шикарного ремонта, используют под обогрев волонтеров и склад. Известного краеведа Игоря Коновалова тоже посетили двойственные чувства.

– Вчерашнее мероприятие оставило у меня двойственное отношение, произошла подмена смыслов. Его использовали как обычную свободную охраняемую зону под проведение мероприятия. И никто не вспомнил, что с этого плаца в годы Великой Отечественной войны отправляли офицеров на фронт, – рассуждает Коновалов.

Помогут федералы

А для этого нужны уже более серьезные федеральные финансовые вливания. Герой России, сенатор Дмитрий Перминов рассказал, что задачу привлечения федеральных средств для сохранения исторического комплекса зданий поставил губернатор перед представителями Омской области и нижней и верхней палат парламента.

– На встрече с федеральным активом губернатор сказал, что очень важно сохранить кадетский корпус. И там можно разместить центр патриотической направленности, – высказался Дмитрий Перминов.

Спикер горсовета Омска, генерал-майор, выпускник этого заведения Владимир Корбут назвал сумму в 5–7 млрд рублей «на первое время».

– На первоначальные нужды необходимо примерно 5–7 млрд рублей. Таких сумм нет в бюджетах области и тем более города. Необходимо привлекать федеральное финансирование. Окончательная ясность по расходам и наполнение наступит после завершения обследования зданий. Разумнее всего будет разместить здесь казачий корпус либо другое подразделение федеральной структуры похожей направленности, – говорит Корбут.

Судьбу старого кадетского корпуса вряд ли определят отдельные локальные праздники. За более чем 200-летнюю историю из стен старейшего военно-учебного заведения Сибири вышел весь цвет российской армии: генерал русской армии Лавр Корнилов, казахский просветитель Чокан Валиханов, командующий войсками Сибирского военного округа Николай Куйбышев, исследователи Сибири Григорий Потанин и Николай Ядринцев. В 2000-е годы учреждение в «старых» помещениях регулярно занимало первое место среди подобных заведений Министерства обороны России.

Те омичи, которые попали на праздник в эту локацию, наверняка ощутили эту непередаваемую энергетику. Данную связь поколений и истории необходимо использовать: «намоленное» место как нельзя лучше подходит для воспитания духа патриотизма и передачи опыта новым поколениям. Несмотря на то что успешно функционирует кадетский корпус на Левобережье, дополнительная локация для укрепления обороноспособности и военного потенциала страны региону не помешает. Это важно для будущего страны, укрепления ее обороноспособности и военного потенциала.