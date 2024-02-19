Губернатор намерен оставить весь комплекс зданий. Он поддержал идею создания в этих стенах военно-патриотического центра.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на вчерашнем Дне зимних видов спорта поддержал идею ветеранских организаций о создании в помещениях старого Кадетского корпуса военно-исторического центра.
Бывший плац заведения власти в дальнейшем намерены использовать под проведение локальных городских праздников. А все здания намерены сохранить.
– Ждем результатов обследования помещений корпуса. Пока будем проводить на этой территории общегородские торжества, а там посмотрим, – заявил Хоценко в эксклюзивном комментарии «Омск-информу». – Все здания кадетского корпуса нуждаются в восстановлении. А исторический комплекс построек находится под защитой государства. Для реконструкции зданий необходимо в том числе и федеральное финансирование. В любом случае эти объекты будем сохранять, – подчеркнул Виталий Хоценко.
Со времени передачи из городской в областную собственность здания старого кадетского корпуса в июле прошлого года высказывались разные идеи его использования. Застройщик территории, уральская компания «Брусника», предлагал открыть в этих помещениях гостиницу. Также рассматривались варианты с размещением в стенах легендарного военного заведения казачьего корпуса, пансиона для девочек и исторического парка «Россия – моя история».