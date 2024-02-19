Елена Вахний исполнила песню Игоря Николаева. Сделала она это на шоу Андрея Малахова.

Елена Вахний исполнила песню Игоря Николаева. Сделала она это на шоу Андрея Малахова.

Омичка Елена Вахний открыла эфир шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». Она спела песню Игоря Крутого и Игоря Николаева «Пусть вам повезет в любви».

– Я из Омска. Училась в Ташкенте в эстрадно-цирковом училище по классу вокала у народной артистки России Эллы Назаровой. Потом был пединститут, филфак, а дальше встреча всей моей жизни. И вот эта песня – мой посыл ко всем тем, кто еще не испытал большой любви. Все будет. Только откройте себя. Встретится та любовь, которая будет с вами идти по жизни, – сказала Вахний.

Омичка прожила со своим супругом 30 лет, а четыре года назад он умер от онкологии. Теперь она заботится о дочери и внучке. И в доме у нее есть любимые собаки.