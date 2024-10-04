88-летняя пенсионерка не пропускает ни одного выпуска программы.

В группе «Инцидент Омск» появилось видео, в котором известный Андрей Малахов обращается к своей преданной фанатке. Ею оказалась 88-летняя пенсионерка Валентина из Омска.

Внучка пожилой женщины Анастасия поделилась в соцсетях, что ее бабушка любит передачу с Малаховым. По словам родственницы, 88-летняя бабушка до сих пор жива благодаря эфирам программы. Известный телеведущий программы «Малахов» выразил благодарность пенсионерке за преданность к любимому ток-шоу, пожелал здоровья и счастья, пообещав, что продолжит радовать зрительницу.

– Это видеопривет для Валентины Николаевны из Омска. Ее внучка Анастасия рассказала, что женщина не пропускает ни одного выпуска программы. Дорогая Валентина Николаевна, спасибо вам огромное за вашу любовь, за то, что вы с нами! – обратился Малахов к телезрительнице.

Напомним, что 52-летний Андрей Малахов является тележурналистом, шоуменом, продюсером, актером. Помимо этого, он с 2007 по 2019 год был главным редактором журнала StarHit. С 2017 года в его карьере появились программы «Малахов» и «Привет, Андрей!», фанаткой которых является 88-летняя зрительница.