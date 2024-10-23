Омич Денис Усков встретился с человеком, который несколько раз спас ему жизнь.

22-летний омич Денис Усков, который побывал на СВО, пришел на телепередачу «Малахов» на телеканале «Россия 1». Он хотел встретиться с 32-летним сослуживцем Евгением Павленко, который несколько раз спас ему жизнь.

Денис попал на СВО, когда ему было 20 лет. Он рассказал Андрею Малахову, что Евгений Павленко несколько раз выводил его из-под обстрелов.

Встреча состоялась после двух лет разлуки. В студии омич обнял сослуживца, а мама Дениса поблагодарила Евгения за спасение сына.

Отметим, что о Евгении Павленко решили рассказать в эфире телепередачи после того, как ролик с ним стал популярным в интернете. На видео показано, как мужчина вывозит бабушек из деревни Курской области. Всего боец вывез за пределы опасной территории 50 человек.