На телеканале «Россия-1» дуэт из Омской области спел индийский рок

На передаче «Привет, Андрей» побывали Владимир Карабаев и Ирина Потапенко из Калачинского района.

На шоу выходного дня «Привет, Андрей» жители поселка Индейка Калачинского района Владимир Карабаев и Ирина Потапенко спели дуэтом. Передача была посвящена року, сибиряки исполнили индийский рок «Dange, Dange» и покорили зал и съемочную площадку.

Владимир занимается фермерством, своих буренок он называет болливудскими звездами, клички у них соответствующие – Танцор Диско, Зита, Гита. Ирина его ученица. Более 20 лет они поют в местном ДК и выступают на всех мероприятиях района.

Подарили омичи участникам программы грибы и свежее масло. Грузди достались Вадиму Самойлову из группы «Агата Кристи», опята – Сергею Бобунцу из «Смысловых галлюцинаций», масло забрал Александр Иванов из «Рондо».

