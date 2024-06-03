Известный фотограф из Омска Владимир Кудринский поучаствовал в шоу Андрея Малахова и спел песню, написанную Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым.

Известный фотограф из Омска Владимир Кудринский поучаствовал в шоу Андрея Малахова и спел песню, написанную Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым.

На шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» спел известный омский фотограф Владимир Кудринский. Эфир был вчера, 2 июня. Кудринского представили, как самого известного поющего фотохудожника Омска. Омич спел песню Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Нам не жить друг без друга».

Кудринский поет с раннего детства. Оказалось, что его сравнивали даже с Муслимом Магомаевым. Заниматься фотографией омич стал в 70-х годах.

Сейчас фотограф возглавляет омский Союз фотохудожников России. На его счету 50 выставок. Один из своих фотоальбомов Кудринский подарил Малахову.