Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В следующем году собственники ТЦ «Мега» начнут подыскивать новых арендаторов для пустующих помещений.
Новый собственник торговых центров «Мега» Газпромбанк решил сдавать помещения площадей, которые раньше занимала IKEA. Об этом рассказал зампред Газпромбанка Тигран Хачатуров.
– За 2023 год в ТЦ «Мега» открылось около 300 новых магазинов. Что касается замещения площадей IKEA, то могу сказать, что у нас есть конкретные предложения от потенциальных партнеров. Выбирать есть из чего. В этом году мы определимся и закроем этот вопрос, – заявил Хачатуров РИА «Недвижимость».
При этом он отметил, что доля свободных площадей во всех ТЦ «Мега» по всей стране равняется всего 5 %. Торговые центра находятся в Омске, Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре и других городах.
·Экономика/Бизнес

В следующем году собственники ТЦ «Мега» начнут подыскивать новых арендаторов для пустующих помещений.
Новый собственник торговых центров «Мега» Газпромбанк решил сдавать помещения площадей, которые раньше занимала IKEA. Об этом рассказал зампред Газпромбанка Тигран Хачатуров.
– За 2023 год в ТЦ «Мега» открылось около 300 новых магазинов. Что касается замещения площадей IKEA, то могу сказать, что у нас есть конкретные предложения от потенциальных партнеров. Выбирать есть из чего. В этом году мы определимся и закроем этот вопрос, – заявил Хачатуров РИА «Недвижимость».
При этом он отметил, что доля свободных площадей во всех ТЦ «Мега» по всей стране равняется всего 5 %. Торговые центра находятся в Омске, Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре и других городах.