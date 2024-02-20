Настоящий лесоповал в эти дни можно наблюдать на улице 10 лет Октября – там рубят березы. Деревья сносят ради того, чтобы было комфортнее автомобилистам.

Настоящий лесоповал в эти дни можно наблюдать на улице 10 лет Октября – там рубят березы. Деревья сносят ради того, чтобы было комфортнее автомобилистам.

В Омске в эти дни вырубают сотни молодых берез. Причем совершенно законно – в рамках очередного этапа реконструкции Сыропятского тракта/улицы 10 лет Октября.

Дело в том, что молодым березам «не повезло» с местом нахождения – они растут в двух метрах от оживленной трассы. И без вырубки этих деревьев Сыропятский тракт, перетекающий в улицу 10 лет Октября, не расширить. Поэтому администрация города еще в прошлом году дала добро на вырубку нескольких тысяч деревьев. Большинство из них – это малоценная поросль в виде кустарника и кленов. Но среди тех деревьев, которые сейчас идут под топор, есть и несколько сотен молодых, здоровых берез.

Вырубку деревьев осуществляет подрядчик, который займется расширением дороги – компания «СибРос» Арамика Григоряна. Рабочие «СибРоса» совершенно законно рубят деревья даже в самые морозные дни. От самой границы Омска – поворота на Ростовку в сторону города вырублено уже около 500 метров лесополосы, состоящей из берез. На месте посадки остались лишь пни и части стволов деревьев. Через пару месяцев в том месте, где росли деревья, пройдет оживленная автомагистраль – Сыропятский тракт, как и улица 10 лет Октября от границы города до «Бауцентра» будут расширены с 2 до 4 полос. Так что там, где шумели деревья, будут шуметь автомобили. Рядом с трассой будет проложен тротуар с велодорожкой, появится ливневка и освещение. Завершение очередного этапа расширения Сыропятского тракта запланировано на декабрь текущего года.