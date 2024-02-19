В регионе наблюдается дефицит некоторых специалистов. Больше всего не хватает дворников и врачей.

В регионе наблюдается дефицит некоторых специалистов. Больше всего не хватает дворников и врачей.

Аналитики hh.ru составили список самых дефицитных специалистов в Омской области за февраль этого года. Так, больше всего в регионе не хватает дворников – на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме. Также отмечается нехватка врачей (0,8 резюме на вакансию).

Кроме того, в список вошли автомойщики, повара, агенты по недвижимости, токари, фрезеровщики, шлифовщики, геологи, агрономы, уборщики и швеи.

– Поскольку недостаток человеческих ресурсов сохранит свою актуальность в ближайшие годы, надо принять как факт, что дефицит кадров становится «новой нормальностью». Именно поэтому умение эффективно привлекать и удерживать сотрудников из разных категорий – один из главных скилов для управленца и эйчара, – отметила директор «hh.ru Сибирь» Екатерина Дегтярева.

В январе средний индекс конкуренции за место трудоустройства в регионе составил 3,4 резюме на вакансию при норме 4.