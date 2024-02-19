Омск-Информ
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·Общество

День зимних видов спорта посетили 7 тыс. жителей города. Их ждали интересные зимние активности.

Несмотря на морозную погоду, 7 тыс. омичей пришли на День зимних видов спорта, который состоялся вчера, 18 февраля, на территории старого кадетского корпуса на улице Ленина. Как заявил министр спорта и физической культуры и спорта Иван Колесник, праздник получился ярким.

– Постарались уместить в программе самые интересные зимние активности. Можно было поиграть в керлинг и волейбол на снегу, покататься на новом катке и на упряжках с собаками и оленями, посмотреть на крутые трюки сноубордистов и поболеть за команды в турнире по хоккею на валенках, – отметил Колесник.

Отметим, что мероприятие проходило впервые на территории старого Омского кадетского корпуса. Его организацию высоко оценил Герой СССР Николай Кравченко, ранее возглавлявший кадетский корпус.

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·Общество

День зимних видов спорта посетили 7 тыс. жителей города. Их ждали интересные зимние активности.

Несмотря на морозную погоду, 7 тыс. омичей пришли на День зимних видов спорта, который состоялся вчера, 18 февраля, на территории старого кадетского корпуса на улице Ленина. Как заявил министр спорта и физической культуры и спорта Иван Колесник, праздник получился ярким.

– Постарались уместить в программе самые интересные зимние активности. Можно было поиграть в керлинг и волейбол на снегу, покататься на новом катке и на упряжках с собаками и оленями, посмотреть на крутые трюки сноубордистов и поболеть за команды в турнире по хоккею на валенках, – отметил Колесник.

Отметим, что мероприятие проходило впервые на территории старого Омского кадетского корпуса. Его организацию высоко оценил Герой СССР Николай Кравченко, ранее возглавлявший кадетский корпус.

1043