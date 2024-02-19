Депутат Госдумы от Омской области считает, что педагогам нужно снизить нагрузку и сделать зарплату, как в среднем по стране.

Депутат Госдумы от Омской области считает, что педагогам нужно снизить нагрузку и сделать зарплату, как в среднем по стране.

Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Госдумы РФ Олег Смолин раскрыл, как решить кадровую проблему в омских школах. По его словам, после встречи заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой с руководством фракции КПРФ появились сообщения министерства просвещения о дефиците кадров в 11 тыс. педагогов. Это менее 1 % от общего числа учителей. В другой раз министр просвещения Сергей Кравцов называл цифру в 30 тысяч. Но все зависит от того, как считать.

По словам Смолина, виноваты неравная оплата труда в регионах и огромные нагрузки.

– В России 1,25 млн учителей. Они работают в среднем на 1,8 ставки. Если бы они работали на одну ставку, то не хватало бы 560 тысяч учителей. Если бы работали на 2,5 ставки, можно было бы уволить еще полмиллиона. Если бы на полторы, то, по подсчетам Финуниверситета при Правительстве РФ, не хватило бы 250 тысяч учителей, – привел статистику депутат Госдумы. – Поэтому возникает вопрос, какая нагрузка является нормальной для учителя правительственными чиновниками. Напомню, что в советский период нагрузка педагога составляла 22–23 урока в неделю, это ставка с четвертью. Рабочая неделя учителя истории равнялась около 48 часам, учителя литературы – более 55. В эту цифру входят сами уроки, подготовка к ним, бюрократические процедуры и проверка домашних заданий. Мы должны понимать, что реальная зарплата абсолютно не соответствует нагрузке и психологическому напряжению.

Олег Смолин рассказал также, что недавно в Москве в Общественной палате обсуждался дефицит педагогов.

– Там такие зарплаты, которые омичам и не снились. Но тем не менее. Даже в Москве увеличилась нагрузка до 26 уроков в неделю, и молодые педагоги, получив необходимые надбавки, уходили трудиться в другие сферы, – подчеркнул парламентарий.

Первый заместитель комитета по образованию и науке Госдумы РФ надеется войти в создаваемую рабочую группу Госдумы РФ по кадровым проблемам в образовании и медицине. И пролоббировать подготовленный им проект закона, суть которого сводится к равной оплате труда педагогов в регионах при нагрузке в одну ставку.

– Есть два подхода к ликвидации дефицита кадров. Первый не предполагает дополнительных вложений, он заключается в распределении студентов педвузов. Но в этом случае число желающих идти учиться в педагогический университет станет ничтожно мало, – говорит депутат Госдумы. – Второй подход предполагает дополнительные вливания в образование. Мною недавно подготовлен и подписан фракцией проект закона «Об образовании для всех», подразумевающий, что учитель должен получать зарплату по Указу президента № 597 не ниже средней по региону и по стране, работая на одну ставку.

Смолин добавил, что, если бы это решение было принято, дефицит педагогических кадров был бы преодолен очень быстро.