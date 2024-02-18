Она рассказала журналистам, что не раз за такой внешний вид ее осуждали прохожие, даже пытались вызвать полицию.
Стало известно, что за женщина гуляет по Омску зимой в шортах и топе. Несколько раз ее фотографировали впечатленные горожане и выкладывали снимки в соцсети. Этой женщиной оказалась 53-летняя местная жительница Ольга. В такой же экипировке, которую дополняет только шлем, женщина катается на велосипеде и лыжах.
– Одна женщина в автобусе сидела спокойно себе, попивала пивко, щелкала семечки. И вдруг внезапно у нее началась истерия. Видите ли, ее духовные скрепы нарушены из-за того, что у меня голые ноги и видно живот. А летом, простите, в транспорте в шубах ездят? Ну, какая разница? Ей же не холодно от меня. А как-то раз тетушки на остановке закатили истерику, что я в таком виде стою. Их интересовало, почему я без штанов. Потом они вцепились в какого-то полицейского проходящего и попросили, чтобы он меня немедленно задержал, – рассказала Ольга.
Как сообщает «НГС55», последние 30 лет омичка зарабатывает гаданием на картах Таро. Она открыла свой собственный салон, где принимает клиентов. Только на встречи с ними надевает платья или костюмы.