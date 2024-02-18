Она рассказала журналистам, что не раз за такой внешний вид ее осуждали прохожие, даже пытались вызвать полицию.

Она рассказала журналистам, что не раз за такой внешний вид ее осуждали прохожие, даже пытались вызвать полицию.

Стало известно, что за женщина гуляет по Омску зимой в шортах и топе. Несколько раз ее фотографировали впечатленные горожане и выкладывали снимки в соцсети. Этой женщиной оказалась 53-летняя местная жительница Ольга. В такой же экипировке, которую дополняет только шлем, женщина катается на велосипеде и лыжах.

– Одна женщина в автобусе сидела спокойно себе, попивала пивко, щелкала семечки. И вдруг внезапно у нее началась истерия. Видите ли, ее духовные скрепы нарушены из-за того, что у меня голые ноги и видно живот. А летом, простите, в транспорте в шубах ездят? Ну, какая разница? Ей же не холодно от меня. А как-то раз тетушки на остановке закатили истерику, что я в таком виде стою. Их интересовало, почему я без штанов. Потом они вцепились в какого-то полицейского проходящего и попросили, чтобы он меня немедленно задержал, – рассказала Ольга.