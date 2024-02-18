Все площадки будут работать с 14:00 до 20:00. Омичей ждут катания на собачьих упряжках, турнир по хоккею и другие развлечения.

Все площадки будут работать с 14:00 до 20:00. Омичей ждут катания на оленьих упряжках, турнир по хоккею и другие развлечения.

В Омске начали праздновать День зимних видов спорта. Как сообщает министр спорта Иван Колесник, уже можно попробовать пострелять на огневом рубеже и поиграть в керлинг, покататься на хаски и на катке.

– Каток в Сибирском кадетском корпусе ждет омичей, а пока гостей Дня зимних видов спорта радуют своим выступлением юные воспитанницы школы № 35. Бери коньки и приходи до 20:00, а, если коньков нет – не страшно, их можно взять на месте, – добавили в Минспорта.

Напомним, праздник проходит на территории старого кадетского корпуса (Ленина, 26). Вход свободный! Все площадки будут работать с 14:00 до 20:00.