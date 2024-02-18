Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Предпринимателя, который использовал узнаваемый образ времен Гражданской войны, оштрафовали.
УФАС признало ненадлежащей рекламу изготовления автоключей. Омская контора разместила на дверях торгового центра «Маяк-молл» плакат с известным образом красноармейца, но заменила надпись «Ты записался добровольцем?» на «А ты сделал ключ?».
В ФАС решили, что это может оскорбить людей, которым памятны плакаты советских времен. Использование образов с патриотических плакатов в рекламе признали неэтичным. Предпринимателя оштрафовали на 4 тыс. рублей.
Отметим, агитационный плакат «Ты записался добровольцем?» был создан в 1920 году художником Дмитрием Моором во время Гражданской войны.
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·Экономика/Бизнес

Предпринимателя, который использовал узнаваемый образ времен Гражданской войны, оштрафовали.
УФАС признало ненадлежащей рекламу изготовления автоключей. Омская контора разместила на дверях торгового центра «Маяк-молл» плакат с известным образом красноармейца, но заменила надпись «Ты записался добровольцем?» на «А ты сделал ключ?».
В ФАС решили, что это может оскорбить людей, которым памятны плакаты советских времен. Использование образов с патриотических плакатов в рекламе признали неэтичным. Предпринимателя оштрафовали на 4 тыс. рублей.
Отметим, агитационный плакат «Ты записался добровольцем?» был создан в 1920 году художником Дмитрием Моором во время Гражданской войны.
1615