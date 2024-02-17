Капитан «Авангарда» вчера сидел в жюри на фестивале Омской лиги КВН, а сегодня в свой день рождения прилично отыграл матч против «Металлурга».

Капитан «Авангарда» вчера сидел в жюри на фестивале Омской лиги КВН, а сегодня в свой день рождения прилично отыграл матч против «Металлурга».

После матча против магнитогорского «Металлурга» капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов был в приподнятом настроении и не только из-за победы своей команды. Ведь хоккеист сегодня отмечает день рождения.

– И ребята, поздравили, конечно. И так уже очень много народу поздравило. Любимые, родные, близкие – все поздравили. До телефона сейчас доберусь, всем отвечу. Но ничего особенного сегодня делать не буду, – сообщил Шарипзянов в комментарии РИА «Омск-информ».

Интересно, что между выездной игрой против «Автомобилиста» и сегодняшним матчем капитан «Авангарда» успел побывать на фестивале-открытии Омской официальной лиги КВН, где сидел в жюри. Этот поход, по признанию Шарипзянова, очень помог в эмоциональном плане.

– Было очень весело, мне нравятся такие мероприятия, где можно перезагрузиться, – признался Дамир. – Тем более второй раз иду туда. Прям смешно. Может, вживую кажется интереснее. Про меня там тоже шутки были. Если позовут еще, то пойду, но сам, конечно, не могу прийти и сесть в жюри.

Говоря о сегодняшнем матче, Шарипзянов отметил вратаря «Авангарда» Павла Хомченко, который много раз спасал и в итоге отстоял на ноль:

– Отмечу Пашку. Я насчитал как минимум три гола, которые должны были оказаться в наших воротах. Он эти шайбы вовремя вытащил. Поэтому, наверное, такой результат. Мы ему помогали как могли, но было видно, что он соскучился по хоккею.

После сегодняшней победы «Авангард» вышел на первое место на «Востоке». Если бы «регулярка» закончилась сегодня, то омской команде пришлось бы в первом раунде плей-офф играть с хабаровским «Амуром». Но капитан «ястребов» не видит в этом ничего страшного.

– Сегодня важно было выиграть игру, а так далеко загадывать неохота. А что такого страшного, если мы выйдем на «Амур»? Давайте разбираться. До Хабаровска лететь 5,5 часа. У нас перекрестный плей-офф со второго раунда. До Москвы лететь тоже далеко. Не вижу особой разницы, Все команды хорошие. Сейчас неважно, «Нефтехимик» это, «Сибирь», «Амур», Лада» или «Трактор». Нужно всех обыгрывать, если мы хотим что-то выиграть, – заявил Дамир Шарипзянов.

Отметим, что до начала плей-офф «Авангарду» еще предстоит провести 4 матча. В том числе выездную игру с «Магниткой». Очень серьезная борьба и на грани кубковой восьмерки. Так что в таблице может многое измениться.