В среднеазиатском государстве намерены закупать прямо с заводов как оборудование, так и лекарства и медицинские изделия.

В среднеазиатском государстве намерены закупать прямо с заводов как оборудование, так и лекарства и медицинские изделия.

В Омской области побывала делегация из Кыргызстана. Возглавлял ее Айбек Маткеримов, депутат Жогорку Кенеша – так в республике называется местный парламент. Гостей интересовало прямое приобретение с заводов лекарственных средств, медицинского оборудования и изделий.

– В пришлом году у нас создано государственное предприятие «Кыргызфармация». Его цель – приобретать с заводов напрямую лекарственные средства, медицинские изделия и оборудование. Встречи проходят на хорошем уровне, мы посетили омское предприятие «Метромед», увидели, какую технику они производят. Эта техника нашей медицине будет очень актуальна, – считает Маткеримов.

По возвращению на родину киргизские чиновники обсудят с местными медицинскими организациями потребность в омском медоборудовании и при необходимости предложат провести переговоры с «Метромедом».

Во время визита в Омскую область киргизские партнеры провели переговоры и другими омскими компаниями.