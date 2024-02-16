Чтобы снизить инфляцию до планируемых 4 %, нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике.

Чтобы снизить инфляцию до планируемых 4 %, нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике.

На сегодняшнем заседании совета директоров Банка России принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 % годовых. В ЦБ отметили, что инфляционное давление по-прежнему высокое, хотя и снизилось по сравнению с осенью. А внутренний спрос сильно опережает возможности расширения производства товаров и услуг. Поэтому говорить о снижении инфляции пока рано.

Но текущая политика регулятора движется в верном направлении, и, по прогнозу, скоро инфляция понизится.

– Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4 % предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5 % в 2024 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем, – цитирует фрагмент решения пресс-служба ЦБ РФ.

22 марта состоится следующее заседание совета директоров ЦБ, посвященное ключевой ставке.