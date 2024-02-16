Сваи, которые там успели вбить, за 16,7 млн выкупила исилькульская предпринимательница.
В минувшую среду положительное заключение экспертизы получил проект реконструкции недостроя на бульваре Архитекторов (напротив «Меги») в Омске. Там все-таки возведут новый торговый центр.
Напомним, в прошлом году участок и недострой изъяли у прежнего арендатора, который начал там работы, но ограничился только сваями. Объект был готов на 9 %.
Недострой выставили на продажу за 706 тыс. рублей. За лот боролись пятеро предпринимателей, и в итоге во время торгов цена выросла до 16,7 млн. Победителем стало ООО «Омск Бизнес», зарегистрированное в Исилькуле. Директором компании, которая занимается арендой и управлением недвижимостью, является Ирина Бордовская.
Отметим, что «Омск-Бизнес», согласно открытым данным, потерпел в прошлом году 1,5-миллионные убытки.