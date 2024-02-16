Эфир с участием «Омской сборной» покажут на ТНТ уже сегодня.

Эфир с участием «Омской сборной» покажут на ТНТ уже сегодня.

На телеканале ТНТ продолжаются эфиры нового сезона масштабного юмористического проекта «Лига городов», где талантливые участники со всей страны в борьбе за приз в 10 миллионов рублей попытаются рассмешить строгое жюри и зал.

Второй омской командой, которую зрители увидят в эфире, станет «Омская сборная» – участник Премьер-лиги КВН. Ранее во втором сезоне омичи могли увидеть команду «ВВ». Она могла без отбора попасть в основной этап шоу, но проиграла свой баттл соперникам из Белоруссии. Теперь ребята из «ВВ» будут проходить отбор на общих основаниях.

Что касается «Омской сборной», то эта команда удачно выступила на прошедшем фестивале «КиВиН-2024» в Сочи. Некоторые эксперты прочили ей место в Высшей лиге, но в итоге их во второй раз подряд взяли в Премьер-лигу – вторую по силе. Также одна из сильнейших омских команд попала в «Лигу городов» на ТНТ.

– Мы посмотрели первый сезон и решили, что мы точно в деле! – прокомментировали свое участие омичи. – Мы заряжены и верим в то, что дойдем до финала. Но как все сложится, сказать трудно. Пока работаем и верим в лучший исход.

В случае победы ребята решили разделить приз поровну. А один из участников команды признался, что имеет хроническое заболевание Бехтерева и деньги потратит на лекарства.

Состав жюри «Лиги городов» в этом сезоне немного изменился, к Артему Калайджяну, Сергею Светлакову и Алексею Щербакову присоединился Тимур Батрутдинов.

Стоит обратить внимание, что выпуск «Лиги городов» с участием «Омской сборной» выйдет в непривычный для шоу день недели. Выпуск шоу покажут сегодня, 16 февраля, в 21:00 по омскому времени.

Эфир покажут в записи, а сегодня в 19:00 в ОМЦ «Химик» состоится Фестиваль-открытие Омской официальной лиги КВН «Третья столица». В этой игре «Омская сборная» тоже примет участие.