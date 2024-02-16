Капитан сумел забросить за «Авангард» 27 шайб. Это обеспечило ему попадание в топ-20 лучших снайперов-защитников за всю историю клуба.

Капитан сумел забросить за «Авангард» 27 шайб. Это обеспечило ему попадание в топ-20 лучших снайперов-защитников за всю историю клуба.

Дамир Шарипзянов вошел в топ-20 лучших снайперов-защитников за всю историю клуба. Свою девятую шайбу в этом сезоне спортсмен забросил во время Капитан омского «Авангарда»вошел в топ-20 лучших снайперов-защитников за всю историю клуба. Свою девятую шайбу в этом сезоне спортсмен забросил во время матча с «Автомобилистом».

Таким образом, на счету Шарипзянова оказалось 27 шайб за омский клуб. С этим показателем он обошел Бориса Степанищева, на счету которого было 26 шайб.

Первое место в рейтинге защитников «Авангарда», забросивших больше всего голов, занимает Виктор Архипов, который отправил в ворота соперников 94 шайбы за 615 матчей.