Как оказалось, омички чаще всего общаются с турками, о омичи – с девушками из Белоруссии.

Как оказалось, омички чаще всего общаются с турками, о омичи – с девушками из Белоруссии.

Исследование СДЭК и Мамбы проливает свет на интересные особенности онлайн-отношений. Оказалось, что 50 % опрошенных омичек и 76 % омичей готовы дарить подарки иностранным возлюбленным после длительного периода знакомства. 38 % девушек и 34 % мужчин рады получать подарки из-за границы, даже если они едва знакомы с собеседником.

41 % девушек предпочли бы получать деньги, 33 % хотели бы получить парфюм, а 28 % – украшения. 33 % мужчин были бы рады сладостям, а 30 % – книгам.

80 % женщин считают, что повод не обязателен, так как подарок – это знак внимания. 66 % мужчин полагают, что поводом можно считать непосредственно само знакомство.

Среди иностранцев выбор омичек в основном падал на турков (13 %), а омичей — на белорусок (22 %).

50 % молодых людей и 35 % девушек признались, что опыт отношений на расстоянии ничем хорошим у них не закончился. Но 76 % омичек и 83 % омичей готовы дать такому формату второй шанс.

Интересно, что 55 % женской половины населения не готовы к переезду к своей половинке в другую страну. 50 % мужчин хотели бы приехать к девушке в гости, чтобы познакомиться лично.