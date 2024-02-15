«Волчицы» на родной площадке смогли набрать лишь 47 очков в матче против московской команды МБА.

«Волчицы» на родной площадке смогли набрать лишь 47 очков в матче против московской команды МБА.

Находящийся в глубоком кризисе омский «Нефтяник-Титан» сегодня принимал московскую команду МБА. В прошлом году москвички стали бронзовыми призерами чемпионата России. В этом сезоне они также входят в лидирующую группу.

Сегодня за «Нефтяник» дебютировала форвард Дарья Филимонова, которая имеет опыт игры за курское «Динамо», но набранными баллами она не отметилась.

Этот матч начался с двух очных бросков Дарьи Левченко, но в дальнейшем борьбы не получилось. Гостьи набрали 10 очков подряд и в дальнейшем контролировали игру.

В концовке матча разрыв достиг неприличных 24 баллов. Интересно, что последние 4 очка в этой игре, как и первые 4, набрала Дарья Левченко.

«Нефтяник-Титан» проиграл со счетом 47:67 и потерпел четвертое поражение подряд. А самыми результативными у «волчиц» были Дарья Левченко с 14-ю очками и Анна Пачурина, набравшая 13 очков.

23 февраля «Нефтяник-Титан» сыграет в Екатеринбурге против лучшей российской команды – УГМК.