По словам депутата, речи о том, чтобы обеспечить принцип равной оплаты за равный труд в стране, не идет. Нужны серьезные финансовые решения.

По словам депутата, речи о том, чтобы обеспечить принцип равной оплаты за равный труд в стране, не идет. Нужны серьезные финансовые решения.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин считает, что учителям из регионов, где зарплата учителей ниже средней по стране, не стоит ждать ее повышения. Такие выводы опытный парламентарий сделал из ответа на свой запрос в Министерство просвещения РФ.

Смолин напомнил, что в конце декабря прошлого года состоялось заседание Госсовета, посвященное развитию отечественного образования. На нем президент Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки педагогов в дотационных регионах, к числу которых относится и Омская область.

– Регионам рекомендовано принять меры по повышению размеров ставок заработной платы, не допуская различия в размере по одним и тем же наименованиями, квалификациям и т. д.; провести работу по упорядочению применяемых наименований видов выплат в структуре заработной платы в соответствии с длинным перечнем выплат комиссионного и стимулирующего характера. Другими словами, рекомендации предполагают упорядочение, а не повышение всех выплат внутри региона. О том, чтобы обеспечить принцип равной оплаты за равный труд в Российской Федерации в целом или хотя бы уменьшить неравенство в оплате труда, речи не идет, – написал Смолин в своем телеграм-канале.

Позавчера, 13 февраля, в Госдуме создали специальную рабочую группу по кадровым проблемам образования и медицины. В апреле должно состояться заседание Думы с приглашением министров просвещения, науки и высшего образования, труда.

– Я настаивал на том, чтобы был приглашен хотя бы заместитель министра финансов, поскольку думать, что кадровый кризис в образовании и медицине можно преодолеть, не затрачивая денег, это или полная утопия, или обман людей, – подчеркнул омский депутат.

По итогам работы комиссии Смолин повторит запрос правительству, чтобы понять, намеревается ли оно действительно исполнить поручение президента.