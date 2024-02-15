Омск-Информ
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·Образование

Представители сильного пола предпочитают идти работать в секции и кружки.
На сегодняшний день в омских школах трудятся 6 645 учителей. Из них мужчины составляют чуть более 9 % – всего 621 человек, сообщает «Вечерний Омск». 
В учреждениях дополнительного образования Омска работают 749 педагогов. из которых представители сильного пола – 136 человек. В дошкольных организациях из 4 712 человек только двое мужчин.
При этом более охотно мужчины идут работать в секции. Там их количество составляет более 18 %.
·Образование

Представители сильного пола предпочитают идти работать в секции и кружки.
На сегодняшний день в омских школах трудятся 6 645 учителей. Из них мужчины составляют чуть более 9 % – всего 621 человек, сообщает «Вечерний Омск». 
В учреждениях дополнительного образования Омска работают 749 педагогов. из которых представители сильного пола – 136 человек. В дошкольных организациях из 4 712 человек только двое мужчин.
При этом более охотно мужчины идут работать в секции. Там их количество составляет более 18 %.