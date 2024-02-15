Омск-Информ
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·Спорт

По словам Дамира Шарипзянова, сегодняшний соперник амбициозный и не захочет проигрывать.
Сегодня вечером в Екатеринбурге омский «Авангард» встретится с «Автомобилистом». На утренней раскатке капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов оценил шансы на победу в предстоящей игре.
– Плохих команд не осталось в этой лиге. Даже команды, которые не попали в плей-офф, борются, бьются до конца. Никто не хочет уступать, тем более «Автомобилист». Амбициозная команда. Сегодня будет интересный, трудный хоккей, – отметил Шарипзянов в интервью «Авангард ТВ».
Отметим, что два дня назад «ястребы» проиграли «Салавату Юлаеву» со счетом 2:7.
·Спорт

По словам Дамира Шарипзянова, сегодняшний соперник амбициозный и не захочет проигрывать.
Сегодня вечером в Екатеринбурге омский «Авангард» встретится с «Автомобилистом». На утренней раскатке капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов оценил шансы на победу в предстоящей игре.
– Плохих команд не осталось в этой лиге. Даже команды, которые не попали в плей-офф, борются, бьются до конца. Никто не хочет уступать, тем более «Автомобилист». Амбициозная команда. Сегодня будет интересный, трудный хоккей, – отметил Шарипзянов в интервью «Авангард ТВ».
Отметим, что два дня назад «ястребы» проиграли «Салавату Юлаеву» со счетом 2:7.