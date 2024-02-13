Омичи быстро открыли счет, однако хозяевам удалось не только отыграться, но и выйти вперед. «Авангард» ограничился двумя шайбами.

Омичи быстро открыли счет, однако хозяевам удалось не только отыграться, но и выйти вперед. «Авангард» ограничился двумя шайбами.

И «Авангард», и «Салават Юлаев» уже решили задачу-минимум – вышли в плей-офф. Поэтому для обоих соперников, наверное, большей забавой было узнать, кто выйдет победителем из серии матчей, которую в этом регулярном чемпионате команды проводят волей календаря. Сегодняшний поединок стал четвертым, и к его моменту хозяева вели в этом своеобразном противостоянии 2:1.

Сегодня в Уфе повели гости, причем достаточно быстро. На исходе четвертой минуты счет открыл Николай Прохоркин, которому в последних матчах везет на голы своим бывшим командам. Напомним, в предыдущем поединке с «Сибирью» Николай также забрасывал шайбу. А за «Салават Юлаев» нападающий выступал в сезоне-2015/2016.

Однако наслаждаться удачным дебютом пришлось недолго. Через три с небольшим минуты «Салават Юлаев» сравнял счет, а потом и вышел вперед. Во втором периоде Иван Игумнов изменил счет на 3:2, но переломить ход неудачно складывающегося поединка не удалось. Концовка третьего периода это подтвердила: сначала «Авангард» за 11 секунд пропустил дважды, а за секунду до окончания игрового отрезка хозяева реализовали большинство – 7:2.

Отметим, что с таким же счетом для омичей окончился прошлый «соседский» матч – с «Сибирью». Вот только теперь в другую сторону.

После победы «Салават Юлаев» сумел вплотную приблизиться к «Авангарду» в турнирной таблице. Следующую встречу омичи проведут 15 февраля в Екатеринбурге против «Автомобилиста».