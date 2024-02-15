С такими рекомендациями вузам страны выступило Минобрнауки.

С такими рекомендациями вузам страны выступило Минобрнауки.

В российских вузах могут увеличить размер стипендии до уровня не ниже прожиточного минимума. Такие рекомендации уже направило Минобрнауки РФ в образовательные учреждения, заявил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

– Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума. При том что в каждом университете есть свои подходы к стипендии, университеты пользуются определенной автономией в этом смысле, но государство создает рамки, эти рамки должны быть именно такие: сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума. То есть те, кто нуждается в стипендии как в источнике средств к существованию, в отношении них будет реализовываться, – приводит слова Могилевского ТАСС.

В этом году сумма прожиточного минимума по всей стране составляет 15 тыс. рублей. В Омской области он равен 13 тыс. рублей. Это самый низкий показатель в Сибири.