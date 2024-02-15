Обходом жителей региона будут заниматься 5877 человек. При необходимости сроки продлят.

Обходом жителей региона будут заниматься 5877 человек. При необходимости сроки продлят.

Сегодня в Доме журналистов состоялась пресс-конференция на тему: «Старт адресного информирования избирателей «ИнформУИК». Председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков рассказал о том, как в регионе реализуют федеральный проект по информированию населения о выборах президента.

С 17 февраля по 7 марта по домам омичейбудут разносить информацию о кандидатах, организации выборов, возможности проголосовать на участке не по месту прописки. Объявления о точных датах, когда стоит ожидать членов избирательных комиссий, будут размещать в подъездах.

– Все обходчики прошли обучение. Они могут ходить как по одному, так и группой (преимущественно в частном секторе). Им строго-настрого запрещено заходить в квартиры. Сделано это для безопасности. Все общение должно проходить на лестничной площадке, – рассказал Ходаков.

Обходчики также не должны спрашивать о том, за кого омичи планируют голосовать. Этим занимаются агитаторы.

Выезды планируются во все отдаленные населенные пункты региона. Всего информированием омичей о выборах будут заниматься 5877 человек. Их можно будет узнать по брендированной сумке, значку и бейджику.

Сейчас избирком занимается подготовкой избирательных участков и тех, кто будет там работать в дни голосования. На 614 участках установят видеокамеры, которые будут транслировать все происходящее на специальный портал. На остальных участках камеры тоже будут, но без трансляций. Напомним, выборы президента пройдут 15–17 марта. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Отметим, что на выборах проведут лотерею. Разыгрывать будут 5 квартир, 5 автомобилей и денежные призы.